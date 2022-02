Maltempo: allerta gialla in Puglia, neve fino a livello mare

(ANSA) - BARI, 28 FEB - Scatta l'allerta gialla della Protezione civile per rischio idrogeologico e per neve in Puglia: domani sono previste nevicate al di sopra di 200-400 metri, con "locali sconfinamenti fino al livello del mare". Le nevicate potrebbero verificarsi nel Foggiano, nella provincia Barletta-Andria-Trani (Bat) e in provincia di Bari. Già questa sera le temperature sono in forte calo. La Protezione civile ha fatto scattare l'allerta gialla anche per rischio pioggia per 12 ore sempre a partire dalle 8 di domani. (ANSA).