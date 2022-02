Morandi ambasciatore fischietto terracotta, idea sindaco Puglia

(ANSA) - BARI, 16 FEB - "Che ne pensate di nominare Gianni Morandi prossimo ambasciatore del Fischietto in Terracotta?". E' l'idea lanciata sui social da Giuseppe Valenzano, sindaco di Rutigliano, nel Barese, città nota per la tradizione dei fischietti in terracotta. A Morandi l'artista Francesco Laforgia ha dedicato un fischietto raffigurandolo con i simboli, un mazzo di chiavi, un sole tra le braccia e carte da gioco sull'abito, che rappresentano le parole chiave del ritornello della canzone firmata da Lorenzo Jovanotti con cui l'artista bolognese è arrivato secondo a Sanremo, "Apri tutte le porte". Il sindaco commenta la foto che lo stesso cantante ha postato su Facebook, nella quale ci sono lui e il suo alter ego in terracotta, accompagnata dalla frase "Il tipico fischietto in terracotta che gli amici di Rutigliano mi hanno regalato". "Grazie Gianni Morandi per aver aperto le porte ad un nostro fischietto in terracotta - scrive il sindaco citando ancora i versi della canzone - . Ne siamo onorati. Ti auguriamo di andare sempre più forte". (ANSA).