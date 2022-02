Droga e telefonini nel carcere di Taranto, nove arresti

(ANSA) - BARI, 16 FEB - Avrebbero introdotto nel carcere di Taranto droga, telefonini e armi, per questo la Polizia ha arrestato nove persone (sei in carcere e tre ai domiciliari) con le accuse, a vario titolo, di detenzione, introduzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo, introduzione illecita di telefoni e schede sim, corruzione e ricettazione. Gli arresti sono l'esito di un'indagine coordinata dalla locale Procura e condotta dalla Squadra mobile. Nell'ambito della stessa indagine sono inoltre indagate altre 15 persone. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 in Questura a Taranto. (ANSA).