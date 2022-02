ANSA-IL-PUNTO/COVID: calo in Puglia, 8 positivi a Omicron 2

(ANSA) - BARI, 09 FEB - Sono complessivamente 8 i casi di variante Omicron 2 in Puglia. Oltre ai primi due casi riscontrati il 31 gennaio, uno a Bari e uno a Brindisi, ne sono stati accertati altri 6 nella sola provincia di Bari tra il 25 e il 31 gennaio. Secondo gli esperti la variante starebbe circolando già in tutto il territorio regionale, ma senza destare particolare preoccupazione. Intanto torna a scendere la curva del contagio da Covid-19 in Puglia, dove oggi si sono registrati 4.944 nuovi casi su 41.383 test giornalieri eseguiti. Cala quindi l'indice di positività e si attesta all''11,9%, mentre ieri era pari al 16,4%. Sono state però ancora 18 le persone decedute nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono così ripartiti: in provincia di Bari,1.374; in provincia di Bat, 330; in provincia di Brindisi, 456; in provincia di Foggia, 852; in provincia di Lecce, 1.278, in provincia di Taranto, 587; residenti fuori regione, 28; persone per cui la provincia è in fase di definizione, 39. Delle 102.430 persone attualmente positive 747 sono ricoverate in area non critica, mentre ieri erano 732 e 67 in terapia intensiva, come ieri.

In termini più ampi, tuttavia, si registra una discesa, in tutti i reparti ospedalieri pugliesi, dell'occupazione dei posti letto: secondo il monitoraggio Agenas, ad oggi nelle Terapia intensive il tasso di occupazione da parte di pazienti Covid è passato dal 14 al 13%, mentre nell'area non critica, cioè i reparti di Malattie infettive e pneumologia, è sceso dal 26 al 25%.

In tema di vaccinazioni la Puglia continua a scalare le vette delle classifiche. Sono 2 milioni di somministrazioni di vaccino anti-Covid in farmacia effettuate in Italia: ai primi posti, per numero di vaccinazioni eseguite, il Lazio e la Liguria con oltre 300mila somministrazioni, poi Piemonte (230mila), Lombardia (220mila), Campania e Puglia (200mila). Nel Barese si contano 52.904 vaccini anti Covid somministrati in farmacia mentre il computo generale della campagna vaccinale sale a 2 milioni e 939.422, con il contributo dei medici di Medicina generale, i quali sinora hanno inoculato oltre 473mila vaccini. (ANSA).