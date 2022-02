Promessa sposa a 12 anni: Garante Puglia, tenere alta attenzione

(ANSA) - BARI, 04 FEB - "In Puglia una ragazzina di 12 anni era stata promessa al fratello del nuovo partner della madre. A far saltare i programmi una denuncia del padre della piccola che ha interessato la Procura minorile, che a sua volta ha ottenuto dal Tribunale la sospensione della potestà genitoriale della madre e l'allontanamento della bambina che ora è affidata ai nonni paterni. Come Garante chiedo alle istituzioni e alle famiglie di mantenere alta l'attenzione affinché episodi come questi non accadano più". Lo dichiara il Garante dei minori della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio, commentando la vicenda avvenuta in Salento. "Le culture multietniche - aggiunge - ormai esistono in Italia e in Puglia, e dobbiamo farcene carico sostenendo i molti giovani di seconda e terza generazione, figli di immigrati o di matrimoni 'misti', che vivono sulla loro pelle il contrasto dei cambiamenti sociali in Italia con le stesse famiglie di origine e spesso quei contrasti hanno esiti terribili". (ANSA).