Vaccini: a Bari 55% bimbi 5-11 anni ha ricevuto una dose

(ANSA) - BARI, 03 FEB - L'Asl Bari ha organizzato giornate straordinarie di vaccinazioni sia per la popolazione pediatrica sia per gli over 12. Tra le prossime iniziative, è in programma sabato 5 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 una seduta vaccinale nel Centro Colli a Bari della Neuropsichiatria infantile della Asl, dedicata sia alle seconde dosi per gli utenti con disabilità della fascia 5-11 anni sia per prime e terze dosi riservate a over 12. Intanto sono state 6.392 le somministrazioni effettuate nelle ultime 24 ore nei punti vaccino del territorio provinciale. L'attività vaccinale ha permesso di raggiungere il 52% dei bambini di 5-11 anni con almeno una dose di vaccino in tutta la provincia e il 55% nella città di Bari. La Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 49,3%, 16,6 punti sopra la media nazionale che invece è del 32,7%. Il 27% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. La terza dose per l'intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 67% (+4,1% della media nazionale). (ANSA).