Dalle armi alle arti, così rinasce a Bari ex Caserma Rossani

(ANSA) - BARI, 01 FEB - La "Piazza d'Armi" della vecchia Caserma Rossani di Bari diventerà una "Piazza d'Arti", un giardino che collega il parco con l'area a sud del quartiere. Il giardino, come un'arena per installazioni artistiche, spettacoli e manifestazioni pubbliche, costituirà una estensione all'aperto dell'Accademia delle Belle Arti, che sarà ospitata in tre edifici della ex caserma. Oggi il sindaco di Bari Antonio Decaro ha incontrato i professionisti di Isolarchitetti di Torino, che hanno presentato il progetto definitivo della nuova sede dell'Accademia.

"Entro la fine dell'anno contiamo di poter pubblicare la gara per la realizzazione dei lavori" assicura Decaro, ricordando che la struttura prima della riqualificazione è rimasta "chiusa per trent'anni", ma presto quello "spazio sarà dedicato all'arte, al tempo libero e alla comunità, che per la prima volta si riapproprierà per intero della nuova Caserma Rossani".

L'intervento ha un importo complessivo di 22 milioni di euro, di cui 18 già finanziati dal Patto delle città metropolitana.

Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di nuovi ambienti per la didattica e a servizio delle nuove funzioni su due livelli in tre fabbricati, per una superficie totale di oltre 9.000 mq. Ci sarà un'aula magna dedicata alla didattica teatrale con 300 posti per il pubblico, il foyer e il palco con camerini, oltre ad aule didattiche e multimediali, laboratori di scenotecnica, incisione, grafica, decorazione, decorazione e falegnameria, anatomia, scultura e pittura. Tutti gli interventi sulle strutture esistenti, sottoposte a vincolo, saranno eseguiti con materiali e tecniche e compatibili con quelle originali e con impianti a risparmio energetico. (ANSA).