Cade da impalcatura, 52enne in codice rosso in ospedale

(ANSA) - LECCE, 29 GEN - Un operaio 52enne è caduto da un'altezza di oltre due metri mentre stava eseguendo dei lavori in un'abitazione privata a Squinzano (Lecce), tra via Botteghe Nuove e via Roma. Sono intervenuti i sanitari del 118 che l'hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sull'accaduto indagano i carabinieri e gli ispettori dello Spesal. (ANSA).