Vaccini: Puglia prima per copertura tra adulti e bimbi

(ANSA) - BARI, 27 GEN - La Puglia si conferma al primo posto in Italia per copertura vaccinale: secondo il rapporto della fondazione Gimbe, sino a ieri 26 gennaio, l'87,4% ha ricevuto almeno una dose, l'82,9% ha completato il primo ciclo. Precede la Toscana con l'87,1% di residenti vaccinati con prima dose.

Puglia prima anche nella copertura vaccinale tra i bambini dai 5 agli 11 anni: il 47,2% ha ricevuto almeno una dose, il 15,3% ha terminato il primo ciclo. Infine, per quanto riguarda la somministrazione della terza dose, il tasso di copertura vaccinale è del 80,8% contro una media italiana del 78,8%, la Puglia è quarta. (ANSA).