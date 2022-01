Lavoro:sindacati, Bosch annuncia 700 esuberi Bari entro 2027

(ANSA) - BARI, 27 GEN - La direzione Bosch dello stabilimento di Bari ha comunicato oggi, nell'ambito di un incontro convocato dalla Regione Puglia, che l'80% delle proprie produzioni è posizionato sulle motorizzazioni diesel, che per effetto del cambio verso l'elettrico determinerà una eccedenza nei prossimi 5 anni di circa 700 esuberi su un organico di 1.700 persone. Lo rendono noto i sindacati che hanno partecipato alla riunione della task force regionale sull'occupazione.

Per il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, "oggi a Bari è scoppiata la prima crisi aziendale in Italia causata dal passaggio all'auto elettrica. La transizione verso l'auto elettrica ha avuto un'accelerazione troppo repentina, che sta schiacciando tutta l'industria automobilistica. La difficile prospettiva rappresentata da Bosch a Bari è conseguenza di questa veloce trasformazione del mercato e di politiche europee drastiche, che penalizzano l'Italia più di altri Paesi, perché l'Italia è la seconda realtà manifatturiera d'Europa". Per questo Fontana chiede che ci sia una strategia nazionale sulla questione.

A conclusione dell'incontro. il coordinatore della task force occupazione , Leo Caroli, ha annunciato che già in giornata invierà al ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, "il verbale di riunione e chiederemo la convocazione urgente di un tavolo nazionale". "Gli esuberi prospettati - conferma Caroli - non sono diminuiti rispetto alle precedenti comunicazioni ma aumentati. Conseguenza del declino rapidissimo della produzione dei motori diesel in favore dei motori elettrici. L'azienda chiede un piano di riconversione, loro l'hanno chiamata nuova missione produttive". (ANSA).