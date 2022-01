Al via progetto Spazioporto Grottaglie,Enac 'eccellenza Sud'

(ANSA) - BARI, 27 GEN - Sono stati avviati oggi a Roma i lavori per rendere concretamente operativo lo spazioporto 'Criptaliae Spaceport' che avrà la sua base nello scalo di Grottaglie (Taranto). 'Criptaliae Spaceport' sarà un polo di eccellenza non solo per i voli suborbitali, ma anche per la Advanced Air Mobility (AAM) e per le principali attività previste dal Piano strategico nazionale sulla nuova mobilità aerea.

I partecipanti hanno condiviso la visione dell'Enac di aderire a un consorzio appositamente costituito per la gestione dell'infrastruttura e si sono impegnati, nel breve periodo - informa una nota della Regione Puglia - alla definizione delle opere da realizzare individuando anche i necessari finanziamenti per rendere operativo il progetto di Grottaglie.

"L'avvio del tavolo istituzionale con la nostra proposta di costituire un consorzio tra tutti gli attori principali del Grottaglie Spaceport - dichiara il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma - identifica nel progetto Criptaliae Spaceport e, più in generale, nella Regione Puglia, il laboratorio ideale dell'aerospazio nazionale. Rappresenta solo la punta di un iceberg di un polo tecnologico integrato. L'obiettivo è quello di garantire al nostro Paese un ruolo leader nel settore dell'innovazione tecnologica aerospaziale e conseguire l'insediamento di imprese pronte a scommettere nel futuro prossimo del trasporto aereo nello scalo di Grottaglie, trasformando un luogo del Sud Italia in un polo di eccellenza, centro di interesse globale, con le relative ricadute occupazionali ed economiche e lo sviluppo di elevate professionalità in tutti gli ambiti che compongono il comparto".

Per il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, "grazie al volo suborbitale riusciremo ad abbreviare i tempi in maniera straordinaria, ad una velocità che oggi è impensabile. Questo processo avrà ricadute immense nel medio e lungo periodo, perché farà crescere le università, le aziende, il turismo, il prestigio internazionale. Strutture di questo genere sono pochissime e in tutto il mondo conosceranno Grottaglie e Taranto come sede dello spazioporto europeo e italiano. Avrà una funzione molto importante anche nella gestione dei satelliti, che rappresentano il futuro per le telecomunicazioni, le previsioni del tempo, la domotica urbana, il funzionamento della sicurezza dei trasporti e tante altre cose. Grazie ai voli suborbitali, la messa in orbita dei satelliti è meno costosa".

