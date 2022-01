Vaccini: scritte no vax ad ingresso hub Fiera Levante Bari

(ANSA) - BARI, 25 GEN - L'ingresso del più grande hub vaccinale di Bari, quello all'interno della Fiera del Levante, la notte scorsa è stato imbrattato da diverse scritte di "No Vax". Oltre ai cartelloni dell'hub, anche la facciata storica della Fiera è stata deturpata dalle frasi "Il vax uccide", "Il governo mente", "Governo nazista". Sono in corso le verifiche per risalire ai responsabili, nella zona sono installate diverse telecamere. (ANSA).