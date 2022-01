Apulia film Commission, sostituiti consiglieri Cda dimessi

(ANSA) - BARI, 25 GEN - L'Assemblea dei soci di Apulia Film Commission, composta dalla Regione Puglia e 45 Comuni, ha nominato oggi pomeriggio i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione in sostituzione dei tre che si sono dimessi nei giorni scorsi. I tre membri sono i brindisini Carmelo Grassi, in quota Regione, e Marina Samarelli (indicata dai piccoli Comuni) e Ettore Sbarra, barese, indicato dal Comune di Bari. La nomina dei tre consiglieri, che si aggiungono a quelli rimasti in carica (Simonetta Dellomonaco e Giandomenico Vaccari) rende nuovamente operativo il Cda dell'Afc.

A chiedere la convocazione di urgenza dell'Assemblea è stato ieri il governatore Michele Emiliano dopo le dimissioni e il caso scoppiato per lo scontro tra la presidente Dellomonaco e il direttore generale, Antonio Parente: la prima ha denunciato il secondo di averla aggredita anche fisicamente durante una discussione. Il cda così reintegrato dovrà decidere sulla ipotesi di licenziamento di Parente. (ANSA).