Petruzzelli: Sagripanti e Albrecht nuovi direttori stabili

(ANSA) - BARI, 24 GEN - Dal 24 gennaio la Fondazione Petruzzelli ha due nuovi direttori stabili che sostituiscono il maestro Giampiero Bisanti, nominato direttore musicale dell'Opéra Royal de Wallonie di Liegi. Si tratta di Giacomo Sagripanti e Hansiorg Albrecht.

Il primo, ritenuto tra i più interessanti direttori d'orchestra della nuova generazione, ha ricoperto numerosi incarichi all'estero, tra l'altro a Lubecca e Parigi. In Puglia ha collaborato con il Festival della Valle d'Itria e con il Petruzzelli. Il secondo, un organista di Dresda, ha cominciato i suoi studi nella Germania dell'Est e poi, specializzatosi, ha ricoperto numerosi incarichi in Germania e in Europa. La loro collaborazione con il Petruzzelli avrà una durata di due anni.

