Vaccini: in Puglia prima dose a 84% ragazzi 12-19 anni

(ANSA) - BARI, 15 GEN - Sono 4mila le somministrazioni fatte ieri durante la prima notte di vaccinazione dedicata alla fascia 12-19 anni. L'iniziativa "La notte è giovane" prosegue oggi e domani, dalle ore 20 a mezzanotte in 34 hub pugliesi. Le prenotazioni sono ancora aperte. Per la fascia 12-19 anni in Puglia l'84% ha ricevuto almeno una dose, il 77% ha ricevuto la seconda dose, il 12% ha ricevuto la terza dose. La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 37,5%, 16,4 punti sopra la media nazionale. Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, il 53% ha già ottenuto la terza dose. (ANSA).