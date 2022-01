Mattarella nomina Renzo Arbore Cavaliere di Gran Croce

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Il Presidente Mattarella ha nominato Renzo Arbore Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana". "In tutta la mia vita ho venduto parole, per questo riconoscimento immenso per la prima volta non ne ho avute" commenta all'ANSA Renzo Arbore nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana. L'artista, classe 1937, che già aveva avuto l'onorificenza di Grand'Ufficiale (dal presidente Scalfaro ndr), aggiunge: "E' il premio più prestigioso....ma non e un premio alla carriera. Che continua…". (ANSA).