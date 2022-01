Covid: in Puglia quasi 4mila casi, il 4,6% dei test

(ANSA) - BARI, 12 GEN - E' di 3.993 il numero di nuovi casi di coronavirus in Puglia su 86.037 test giornalieri eseguiti, con una incidenza del 4,6% , quasi la metà di ieri. Non ci sono state vittime. I nuovi casi per provincia sono così distribuiti: Provincia di Bari, 1.298; Lecce, 1.000; Taranto, 500; Brindisi, 478; Foggia, 406; Bat, 258; residenti fuori regione 45, mentre 8 risiedono in provincia non definita. Le persone attualmente positive sono 65.772 delle quali 490 sono ricoverate in area non critica e 51 in terapia intensiva (ieri erano 49) .

Complessivamente le vittime sono 7.028. (ANSA).