Riattivato il reparto Covid del Centro militare di Taranto

(ANSA) - BARI, 11 GEN - E' stato riattivato il reparto Covid del Centro ospedaliero militare (Com) di Taranto con il ricovero di due pazienti in fase post acuta provenienti da strutture sanitarie locali. La riattivazione ha avuto luogo in seguito alla richiesta di disponibilità dell'Asl. "I Reparti individuati per l'esigenza - spiega il direttore del Com, capitano di vascello Fiorenzo Fracasso - erano già stati precedentemente allestiti a fronte della necessità di garantire la più scrupolosa osservanza delle norme di assistenza sanitaria, sicurezza e comfort per i pazienti. Questo lavoro sinergico è la rappresentazione concreta del senso di 'equipaggio' che contraddistingue il modus operandi della Marina Militare". Oltre all'assistenza medico-infermieristica di base, saranno assicurati esami di laboratorio, tamponi molecolari di controllo, prestazioni specialistiche nell'ambito della diagnostica per immagini e cardiologiche, nonché trattamenti di fisioterapia. (ANSA).