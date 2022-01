Sassaiola contro mezzo trasporto urbano a Foggia, danni

(ANSA) - FOGGIA, 10 GEN - Un mezzo dell'Ataf, l'azienda di trasporto pubblico urbano di Foggia, la sera di giovedì 6 gennaio, è stato colpito da una violenta sassaiola in zona Cep alla periferia della città. Lo comunica la stessa azienda di trasporto pubblico urbano che specifica che si tratta dei nuovi mezzi acquistati dall'azienda, targati Mercedes e che "la sassaia ha distrutto uno dei vetri laterali del bus, probabilmente effettuata da giovanissimi balordi che si trovavano per strada". Fortunatamente nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. "ATAF chiede all'intera città maggiore senso di responsabilità e civiltà e più attenzione per quelli che sono beni pubblici a disposizione di tutti", conclude la nota.

(ANSA).