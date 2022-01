Covid: in Puglia 4.904 nuovi casi (8% test) e un decesso

(ANSA) - BARI, 09 GEN - Oggi in Puglia si registrano 4.904 nuovi casi su 61.193 test (incidenza dell'8%) e un morto. I nuovi casi sono così distribuiti: 1.310 in provincia di Bari, 445 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 949 in provincia di Brindisi, 501 in quella di Foggia, 1.197 in quella di Lecce, 431 nel Tarantino. Altri 60 casi riguardano residenti fuori regione e per altri 11 contagi non è stata ancora definita la provincia di appartenenza.

Attualmente in Puglia sono positive 62.330 persone, 428 delle quali sono ricoverate in area non critica (due in meno di ieri) e 40 in terapia intensiva (una in più rispetto a ieri). (ANSA).