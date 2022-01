'Balli e trenini', esposto a pm su Capodanno al Petruzzelli

(ANSA) - BARI, 09 GEN - ll Sindacato italiano lavoratori dello spettacolo (Sils) ha presentato un esposto alle Procure competenti sulla serata organizzata a Capodanno nel teatro Petruzzelli di Bari, e trasmessa in diretta su Canale 5, contestando l'invito dal palco della conduttrice Federica Panicucci a trasformare il teatro in una discoteca mentre i locali da ballo erano chiusi per decreto, al fine di contenere i contagi. Il presidente del Sils, Filippo Regis, spiega all'ANSA che "abbiamo preso i filmati in cui Federica Panicucci, a 15 secondi dalla mezzanotte, invita a trasformare il teatro Petruzzelli in una discoteca e poi viene fatto un trenino: avrebbero potuto invitare le persone a rispettare la normativa e a ritornare al posto. Invece, non contenti di questo, hanno fatto un'ora e mezza di dj set: è uno schiaffo alle migliaia di operatori che stavano a casa. Invitiamo pertanto la magistratura a individuare i responsabili di eventuali reati". Regis spiega inoltre che "al sindaco di Bari, Antonio Decaro, non posso attribuire responsabilità che non siano prettamente politiche, ma da Federica Panicucci ci saremmo aspettati un post di scuse, ci sarebbe bastato quello. Siamo veramente arrabbiati". (ANSA).