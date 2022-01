Bomba a negozio fiori Foggia: testimone'ho rivissuto guerra'

(ANSA) - FOGGIA, 05 GEN - "Stavo dormendo e ho sentito un forte boato. Sembrava una bomba come quelle dei bombardamenti durante la guerra che io ho vissuto". E' la testimonianza di una residente in via Guido D'Orso a Foggia dove una bomba è esplosa davanti all'ingresso del negozio di un fioraio. La deflagrazione ha divelto la saracinesca e la cornice di marmo dell'ingresso.

Danneggiati anche i vetri del portone accanto all'attività commerciale e la tapparella di un'abitazione che si trova al primo piano sul negozio. (ANSA).