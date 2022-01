ANSA-IL-PUNTO/COVID: sale occupazione posti letto in Puglia

(ANSA) - BARI, 04 GEN - Sono 3.670 in Puglia i nuovi casi di contagi da coronavirus rilevati su 93.498 test giornalieri registrati: rispetto a ieri, l'alto numero di tamponi eseguiti e l'incremento contenuto dei positivi ha fatto scendere al 3,9% l'incidenza dei contagiati rispetto ai test (ieri era all'11,5%). Sale invece a cinque il numero delle vittime (ieri erano state due) e sale anche il numero dei ricoverati in area non critica che sono 334 (ieri erano 299) e quello dei ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 36, quattro in più di ieri. Complessivamente sono 36.723 le persone attualmente positive e 6.993 le vittime dall'inizio della pandemia.

In Puglia sale l'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid, secondo l'ultima rilevazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas, sia nelle terapie intensive che nei reparti di Medicina si registra un incremento del numero di ammalati. Nel dettaglio, nelle Intensive il tasso di occupazione è passato dal 6 al 7%, mentre nelle Malattie infettive e pneumologia è passato dal 10 all'11%.

Attualmente sono 16 i drive through operativi in provincia di Bari per far fronte all'aumento di richiesta di tamponi: tre a Bari città, uno nel quartiere Japigia, uno allo stadio San Nicola e l'altro all'Ospedale Di Venere. I restanti sono distribuiti in tutta la provincia nei comuni di: Triggiano, Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Corato, Gravina, Grumo Appula, Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle e Rutigliano. "Ai drive through - evidenzia l'Asl - si accede soltanto se muniti di prenotazione".

Intanto in Puglia sono state 40mila le somministrazioni di vaccino anti Covid nella fascia pediatrica 5-11 anni, per una copertura del 16,69%, la più elevata in Italia, seconda la Lombardia con il 14,08%. (ANSA).