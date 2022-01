Arrestato presunto autore dell'agguato a Bari vecchia

(ANSA) - BARI, 03 GEN - Non aveva pagato alcune bottiglie di champagne. Sarebbe questa ragione per cui un pregiudicato di 30 anni è stato ferito gravemente a colpi di pistola a Bari vecchia l'ultimo dell'anno. Il presunto autore dell'agguato, anche lui pregiudicato, di 28 anni, è stato fermato dalla polizia nella tarda serata del 31 dicembre, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Secondo la ricostruzione della polizia, l'agguato è avvenuto all'interno di un deposito di bevande nelle vicinanze del Castello Svevo, dove sono stati sparati più colpi con una pistola calibro 38 special colpendo all'inguine, ad una coscia ed ad un gluteo il pregiudicato che è tutt'ora ricoverato con riserva di prognosi, anche se non è in pericolo di vita.

Il presunto aggressore è stato fermato poche ore dopo con l'accusa di tentato omicidio aggravato. IL fermato ha inizialmente confessato, poi si è avvalso della facoltà di non rispondere in sede di convalida dinanzi al gip che ha confermato la custodia cautelare in carcere. (ANSA).