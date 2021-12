Clima: Parco Gargano, 5,3 milioni dal Mite per sei progetti

(ANSA) - FOGGIA, 29 DIC - Sono stati tutti ammessi a finanziamento, per un importo complessivo di 5 milioni e 300 mila euro, i sei progetti presentati dall'ente Parco nazionale del Gargano (Foggia) nell'ambito del programma "Parchi per il Clima 2021", promosso dal Ministero per la Transizione ecologica, per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Tra i sei progetti finanziati, di particolare importanza sono quelli che riguardano la riqualificazione del sistema dunale di Lesina e Varano, gli interventi nella zona umida di Lago Salso. Ci sono poi interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di alcune sedi dei comandi stazione dei carabinieri forestali, la cui gestione è di competenza dell'ente Parco, e il potenziamento delle infrastrutture per aumentare la mobilità sostenibile.

"Abbiamo attratto un'importante massa finanziaria, che si trasformerà a breve in importanti investimenti per realizzare interventi altrimenti impossibili da eseguire nel nostro territorio e che genererà positive ricadute, tanto in termini di tutela ambientale, quanto in termini di valorizzazione socio-economica" dichiara il presidente Pasquale Pazienza.

"Programmare l'utilizzo dell'intero budget disponibile - prosegue Pazienza - , dimostra la capacità oggi esistente nell'ente di saper promuovere e gestire importanti processi tecnico-amministrativi attraverso cui implementare l'attuale visione strategica tutta orientata ai temi della tutela ambientale, oltre che della crescita e dello sviluppo sostenibili del territorio". (ANSA).