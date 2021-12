Supereroi acrobatici in ospedale pediatrico Bari, sorrisi bimbi

(ANSA) - BARI, 21 DIC - Nei panni di Capitan America, Uomo Ragno, Flash e Batman i tecnici dell'azienda 'EdiliziAcrobatica' questa mattina si sono calati dal tetto dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari per emozionare i bambini ricoverati e spingerli ad affrontare con coraggio le loro malattie. "E' stato molto emozionante - ha commentato l'assessore alle Culture del Comune, Ines Pierucci, che ha assistito all'arrivo dei supereroi - un dono bellissimo rivolto ai bambini e alle bambine che stanno trascorrendo in ospedale questo periodo di festa, e che oggi hanno sorriso felici nel veder volteggiare i loro eroi.

Regalare un sorriso significa infondere coraggio, e il coraggio è un elemento fondamentale del percorso di guarigione. Grazie alla disponibilità dell'azienda, in accordo con le assessore Romano e Bottalico, contiamo di poter replicare un'iniziativa analoga in altri luoghi della città frequentati dai più piccoli, magari una scuola o un centro diurno". (ANSA).