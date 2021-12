Calcio: il Bari travolge il Taranto nel derby

(ANSA) - BARI, 12 DIC - Il Bari ha battuto il Taranto con un 3-1 finale, in un derby che mancava al San Nicola da 29 anni: davanti a oltre 11 mila spettatori l'undici di Mignani ha espresso una evidente superiorità tecnica e tattica e ha conquistato tre punti preziosi in chiave promozione (ora ha otto punti di vantaggio sulle inseguitrici Turris e Palermo).

La gara è stata sbloccata da una punizione-gioiello di Pucino (14'), al 42' Botta ha raddoppiato finalizzando una azione spettacolare orchestrata da D'Errico e Antenucci. Nella ripresa al quarto d'ora il terzo centro con Antenucci (assist di Paponi). Alla mezz'ora è arrivato il gol della bandiera di Giovinco, lesto nel riprendere la respinta di Frattali, che con una prodezza aveva disinnescato il calcio di rigore di Saraniti (concesso per fallo su Giovinco travolto da Pucino e Celiento).

Antenucci e compagni, forti di una classifica solida e una prestazione convincente, possono ora preparare senza troppe pressioni la cruciale trasferta del prossimo turno a Palermo, scontro diretto d'alta quota.

Prima del fischio d'inizio gli ultras del Bari hanno cantato il coro "Noi vogliamo i nostri rivali", criticando la scelta operata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di vietare la trasferta ai sostenitori del Taranto.

