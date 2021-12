Covid: a San Giovanni Rotondo obbligo di maschine all'aperto

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO, 08 DIC - Il sindaco di San Giovanni Rotondo (Foggia), Michele Crisetti, ha firmato un'ordinanza, in vigore da oggi fino al 6 gennaio prossimo, con la quale dispone l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto nell'intero centro abitato. Sono esentati i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Secondo i dati contenuti nell'ordinanza, il 6 dicembre scorso erano 138 i cittadini di San Giovanni Rotondo positivi al Covid e altrettanti erano in isolamento fiduciario. "E' prevedibile - si legge nel provvedimento - "che, in occasione delle prossime festività natalizie, come da tradizione, si registrerà nel centro cittadino un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di persone, che potrebbero così venire a trovarsi in stretto contatto tra loro, con conseguente difficoltà a garantire un adeguato distanziamento".

