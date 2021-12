Polizia sequestra 200 kg di botti illegali nel Barese

(ANSA) - BARI, 04 DIC - Nell'ambito dei controlli disposti in vista delle festività natalizie per contrastare la vendita di fuochi d'artificio illegali, la polizia ha scoperto nelle campagne di Altamura un deposito con 200 kg di botti illegali.

Il materiale, raccolto su tre bancali, è stato sequestrato con l'ausilio degli agenti del Nucleo Artificieri. Il rappresentante legale della società che ha sede nel capannone, un 59enne di Altamura, è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti. Il materiale sequestrato è stato affidato ad una ditta specializzata. (ANSA).