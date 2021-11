Santuario delfini Taranto, disegnatore rivisita figura Taras

(ANSA) - TARANTO, 27 NOV - Il progetto del "Taranto Dolphin Sanctuary", il centro in cui saranno ospitati ed accuditi i delfini provenienti da svariate situazioni di cattività, cui la Jonian Dolphin Conservation di Taranto sta lavorando da tempo in collaborazione con l'amministrazione comunale (che l'ha inserito nel programma Ecosistema Taranto) si arricchisce della collaborazione di Salvatore (Sal) Velluto. Il disegnatore nato a Taranto si è affermato presso le majors americane del fumetto, tra le quali anche Marvel e DC Comics, tanto da diventare una delle "matite" più amate al mondo (ha illustrato serie come Black Panther, Moon Knight, Batman, Justice League ed altre ancora, tra cui Phantom).

Sal Velluto ha disegnato una tavola originale, rivisitando l'iconica immagine ai tarantini tanto familiare, presentando la figura di Taras, figlio di Poseidone, come un vero e proprio semi-dio dalle fattezze e proporzioni eroiche. Il delfino che cavalca è una Stenella Striata, specie residente nel Golfo di Taranto da tempo immemorabile, la cui immagine dà un tocco di realismo al mito del fondatore della città. Sullo sfondo il tramonto rosso fuoco del cielo di Taranto, contrapposto al blu profondo del mare. Lo stile è quello tipico del mondo dei supereroi. Nel corso di un incontro nel Centro Ketos, alla presenza di tanti appassionati e del sindaco uscente Rinaldo Melucci, oggi Velluto ha donato questa sua tavola, con i relativi diritti d'autore, a Carmelo Fanizza, presidente della Jonian Dolphin Conservation, che da oltre dieci anni tutela il delfino e tutti gli altri cetacei che nuotano liberi nel mare di Taranto. I proventi del merchandising del disegno originale saranno devoluti al progetto del "Taranto Dolphin Sanctuary".

