Porti: venti professionisti per piano regolatore Brindisi

E' stata completata la squadra di supporto che dovrà accompagnare l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale nella redazione del piano regolatore portuale di Brindisi. La Sogesid, società in house dei ministeri della Transizione ecologica e delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, ha individuato venti figure professionali tra ingegneri, architetti, biologi e paesaggisti, attraverso tre gare ad evidenza pubblica.

"Abbiamo formato una squadra di assoluta eccellenza per disegnare e pianificare il porto del futuro - commenta il presidente dell'Autorità di sistema portuale Ugo Patroni Griffi - con il prezioso supporto di Sogesid abbiamo costituito un gruppo in grado di dare concretezza alla nostra visione di sviluppo e di crescita dello scalo portuale di Brindisi e di affrontare adeguatamente una materia complessa e multidisciplinare. Ora, dobbiamo procedere speditamente".

"Sogesid - ha dichiarato il presidente e ad delal società, Carmelo Gallo - si conferma, qui e in altre parti d'Italia, partner efficiente e prezioso delle Autorità Portuali, laddove ci sia voglia di rendere i porti elementi di crescita sostenibile". Il piano regolatore attualmente in uso risale al 1975, è stato oggetto di una significativa variante nel 2006 e di un importante adeguamento tecnico funzionale nel 2020.

