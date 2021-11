Cantiere di antimafia sociale in tendone da circo nel Barese

(ANSA) - BARI, 19 NOV - Nasce a Palo del Colle, nel Barese, il primo cantiere di antimafia sociale italiano in un tendone da circo. Qui, da domani, si darà voce alla promozione della legalità e dei diritti con un programma di eventi fino a maggio 2022.

Il tendone, di 26 metri di diametro, appartiene alla famiglia circense Zavatta-Monti, rimasta bloccata in Puglia durante il lockdown e che, dopo l'emergenza, ha messo a disposizione la struttura per il progetto sociale. All'interno ci sono una gradinata con 360 posti a sedere e un palco adatto ad ospitare anche spettacoli e concerti.

Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia, si chiama "Happy Times - la forza della bellezza" ed è stato ideato e realizzato dal laboratorio urbano Rigenera. Per l'inaugurazione di domani sono in programma matinée per le scuole con lo spettacolo "U parrinu - La mia storia con don Pino Puglisi ucciso dalla mafia" e, in serata, il taglio del nastro del "Tendone Incantato" con istituzioni e i famigliari di alcune vittime di mafia: Matilde Montinaro, sorella di Antonio Montinaro, capo scorta di Giovanni Falcone; Sabrina Matrangola, figlia di Renata Fonte, amministratrice del comune di Nardò; Luisa Impastato, nipote di Peppino Impastato, giornalista e attivista politico siciliano.

Sarà poi inaugurata la mostra "Keep on moving - Cento Volti", realizzata da Enzo Piglionica, con ritratti di personalità viventi, esempi virtuosi dell'antimafia sociale, accompagnati da racconti ispirati alle loro vite e alle loro esperienze, da Sandro Ruotolo a Michele Emiliano e Antonio Decaro, e la mostra fotografica "Ricordare per continuare" dedicata a Peppino Impastato. (ANSA).