Droga: 500 grammi di hascisc, tre arresti a Lavello

(ANSA) - POTENZA, 18 NOV - Dall'automobile su cui erano a bordo, due persone di Cerignola (Foggia), un uomo di 42 anni e una donna di 46, hanno dato cinque panetti di hascisc, del peso totale di 500 grammi a un giovane di 22 anni: i tre sono stati arrestati dai Carabinieri in flagranza di reato a Lavello (Potenza) con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I militari dell'Arma hanno notato, nel rione Verde Domus, di Lavello, l'auto parcheggiata con all'interno l'uomo e la donna, e il giovane lavellese che si è avvicinato per prendere la busta, dove c'era la droga. Oltre all'automobile, sono stati sequestrati anche 120 euro in contanti, trovati addosso al giovane e provento - secondo gli investigatori - dall'attività di spaccio. (ANSA).