Acqua da Molise a Puglia, Toma informa Consiglio regionale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 NOV - La questione della fornitura dell'acqua dal Molise alla Puglia è tornata d'attualità questa mattina nel Consiglio regionale molisano a seguito di una comunicazione all'Aula del presidente della Regione Donato Toma, nella quale ha illustrato gli esiti di una riunione dello scorso 5 novembre al Ministero delle Politiche agricole con soggetti politici e tecnici di Molise e Puglia. Il progetto prevede la cessione del surplus di acqua del Molise che "dovrebbe essere traghettata - ha spiegato Toma - alla Regione Puglia. L'accordo con la Regione Molise - ha aggiunto - consentirebbe di portare oltre 20 milioni di metri cubi alla Puglia" dall'invaso artificiale del 'Liscione' in territorio di Guardialfiera (Campobasso). Tutto ciò, a fronte del riconoscimento al Molise di un giusto compenso". Toma ha poi aggiunto che è necessario "provvedere a quantificare e certificare, attraverso gli organi competenti", cioè Molise Acque, l'entità del surplus di acqua che dall'invaso del Liscione viene riversata in mare.

"Il governo regionale - ha aggiunto Toma - ha ampia disponibilità a discutere del progetto che si inserisce in un naturale rapporto di solidarietà, ma deve avere a disposizione i dati che quantifichino il fabbisogno idrico regionale e il surplus disponibile". (ANSA).