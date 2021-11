Azienda mano bionica BionIT Labs raccoglie 3,5 milioni

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - BionIT Labs, giovane startup salentina che sviluppa protesi di mano, ha chiuso un round di investimento di 3,5 milioni di euro guidato da Cdp Venture Capital sgr (attraverso il Fondo Italia Venture II - Fondo Imprese Sud) e Fondo per la Ricerca e l'Innovazione 'Rif', gestito da Equiter e dedicato alla ricerca e all'innovazione nel Mezzogiorno. BionIT Labs ha già raccolto più di 2 milioni di finanziamenti dalla fondazione. Il principale progetto dell'azienda di base a Lecce prende il nome di Adam's Hand, la prima mano bionica al mondo completamente adattiva. A oggi non esiste ancora sul mercato una protesi mioelettrica d'arto superiore - cioè attivata dagli impulsi muscolari del soggetto che la indossa - caratterizzata sia da grande semplicità di utilizzo sia da elevata robustezza e un costo sostenibile per l'utente finale. Il dispositivo medico è in fase avanzata di test e arriverà in Italia a inizio 2022 per espandersi nei principali Paesi europei e negli Stati Uniti, il mercato protesico più importante.

BionIT Labs è composta da oltre 20 persone tra dipendenti e collaboratori: ingegneri meccanici, elettronici, biomedici, informatici, esperti di business e finanza provenienti da tutta Italia. "La tecnologia applicata all'ambito medicale ha fatto passi da gigante e ha sviluppato soluzioni in grado di migliorare la vita quotidiana delle persone" spiega Francesca Ottier, responsabile del Fondo Italia Venture II. "Questa operazione ci permette di investire, attraverso il Fondo Rif e, per la prima volta insieme a Cdp Venture Capital, in una startup innovativa che rappresenta una eccellenza nazionale. Il Fondo Rif è gestito da Equiter, che sino a oggi ha effettuato 13 operazioni per oltre 76 milioni di euro", spiega ha Carla Patrizia Ferrari, ad di Equiter. (ANSA).