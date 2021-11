Ferito in discoteca: sindaco Bisceglie, c'è problema sociale

(ANSA) - BISCEGLIE, 07 NOV - "Quello che è successo la scorsa notte, con l'accoltellamento di un ragazzo in un locale della nostra Città, è di una gravità inaudita per l'accaduto in sé e perché capita a pochissimi giorni dall'omicidio di Claudio Lasala", il 24enne assassinato pochi giorni fa all'esterno di un locale di Barletta, a pochi chilometri a nord di Bisceglie. Lo scrive su Fb il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

"Tutta questa violenza è assurda ed inaccettabile. È inammissibile - dice - che anziché andare in un locale per divertirsi e stare insieme si rischi di incorrere in risse, scontri o sopraffazione violenta. Siamo di fronte ad un problema sociale molto complesso, serio e diffuso che dobbiamo arginare a tutti i livelli con ulteriore intensità: istituzioni, famiglie, scuola, associazioni, più di quanto si stia già facendo. Il Covid ha aumentato il disagio sociale e le fragilità".

"Ho sentito il Prefetto della Bat Maurizio Valiante - conclude il primo cittadino - il quale ha già dato disponibilità ad un incontro per valutare e coordinare ulteriori misure da mettere in campo. Auguro al giovane ferito una pronta guarigione e auspico che le forze dell'ordine possano fare piena luce sull'accaduto per individuare i responsabili". (ANSA).