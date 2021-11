Covid: Gimbe, in Puglia crescita contagi più attenuata

(ANSA) - BARI, 04 NOV - Aumentano ancora in Puglia i nuovi casi Covid-19 settimanali ma la crescita è più attenuata rispetto al resto d'Italia. E' quanto emerge dal rapporto della fondazione Gimbe che ha monitorato l'andamento della pandemia dal 27 ottobre al 2 novembre. I nuovi contagi sono saliti del 5,1% rispetto alla settimana precedente, mentre in Italia la crescita è pari al 16,6%; i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti sono adesso 79, in aumento. Negli ospedali la situazione resta sotto controllo: restano, infatti, sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica, 5%, e in terapia intensiva, 4%, occupati da pazienti Covid-19. (ANSA).