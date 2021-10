Covid: in Puglia 4 morti e 265 nuovi casi, l'1,24% dei test

(ANSA) - BARI, 27 OTT - Sono 265 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Puglia su 21.417 tamponi, con un tasso di positività che sale all'1,24% (rispetto all'1% di ieri). Quattro sono i decessi. Le nuove infezioni sono così distribuite: in provincia di Bari 82, nella Bat 12, nel Brindisino 16, in provincia di Foggia 38, in quella di Lecce 46, nel Tarantino 67, due i residenti fuori regione, due le province in definizione.

Sono 2.538 le persone attualmente positive, 128 quelle ricoverate in area non critica, 18 in terapia intensiva. (ANSA).