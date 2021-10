Decaro dona a Draghi ampolla con 'manna' di san Nicola

(ANSA) - BARI, 26 OTT - Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, al termine dell'evento nella sede l'ITS Cuccovillo, ha donato al presidente del Consiglio, Mario Draghi la tradizionale ampolla contenente la sacra 'manna' di San Nicola con una dedica speciale da parte della città: "Al Presidente Mario Draghi, il dono più prezioso che la Città di Bari possa offrire ai suoi ospiti, con profonda gratitudine per aver scelto di essere con noi in questa occasione che testimonia l'attenzione del Governo alle esperienze più innovative della nostra terra e del Mezzogiorno. Con l'augurio che San Nicola di Myra, protettore dei marinai e delle imprese audaci, lo accompagni nel suo impegno fondamentale per costruire un futuro di crescita e di stabilità per il nostro Paese".

(ANSA).