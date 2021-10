Migranti: sbarcano in 77 in Salento, anche una donna e 35 minori

Sono 77 i migranti sbarcati questa mattina al porto di Santa Maria di Leuca dopo essere stati intercettati a bordo di una barca a vela al largo della costa di Patù. Si tratta di 12 siriani, tra cui una donna, e 65 egiziani, tra cui 35 minori. L’imbarcazione è stata posta sotto sequestro. I migranti sono tutti in buone condizioni, hanno riferito di essere in viaggio da sette giorni. Sul posto ci sono medici Usmaf e volontari della Caritas e della Croce Rossa. Non appena concluse le operazioni del protocollo anti Covid, saranno condotti nei centri di accoglienza.