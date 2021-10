Covid: in Puglia nessun morto e 127 positivi

(ANSA) - BARI, 24 OTT - Su 18.601 test oggi in Puglia sono stati rilevati 127 nuovi casi positivi al Covid con un tasso di positività dello 0,68%. Non si registrano decessi. I nuovi positivi sono così ripartiti: 30 in provincia di Bari, 13 nella Bat, 12 nel Brindisino, 22 a Foggia, 35 in provincia di Lecce, 6 nel Tarantino. Sono 2.317 le persone attualmente positive, 126 sono quelle ricoverate in area non critica, 17 in terapia intensiva. (ANSA).