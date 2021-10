Cei: Cattolici visitano riserva marina Torre Guaceto

(ANSA) - CAROVIGNO, 23 OTT - Nella 49esima Settimana sociale dei Cattolici italiani che ha portato centinaia tra vescovi e membri del Cei a Taranto, la riserva di Torre Guaceto, nel Brindisino, è stata scelta quale esempio di buona pratica da emulare, speranza tangibile di un pianeta più tutelato e rispettato. In 130 hanno hanno fatto tappa nell'area protetta e hanno visitato la palude che in questo periodo ospita una nutrita comunità di avifauna migratoria. Poi è stata la volta delle spiagge, paradiso per l'uomo e luogo sicuro per specie a rischio di estinzione, e in chiusura sono approdati alla torre aragonese, il simbolo dell'area protetta. Giunti in torre, i delegati si sono riuniti in un momento di riflessione.

L'evento è stato voluto dal vescovo di Brindisi-Ostuni, Domenico Caliandro che che qualche settimana fa ha voluto incontrare il presidente del Consorzio, Rocky Malatesta ed il direttore Alessandro Ciccolella, per presentare l'iniziativa e discuterne i dettagli organizzativi. In chiusura della manifestazione, come inno alla natura e ad ogni creatura protetta in riserva, guidati da don Mimmo Roma, responsabile della pastorale sociale dell'Arcidiocesi di Brindisi e Ostuni, i cattolici hanno intonato il "Cantico delle creature" di San Francesco d'Assisi. (ANSA).