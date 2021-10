Ballottaggi: in Puglia alle 19 affluenza al 28,71%, in calo

(ANSA) - BARI, 17 OTT - E' del 28,71% alle 19.00, in calo rispetto al dato del primo turno alla stessa ora (34,11%%), l'affluenza alle urne in Puglia per i ballottaggi nei cinque Comuni al voto per la scelta del sindaco.

Si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15 a Cerignola, in provincia di Foggia, a Noicattaro e Ruvo di Puglia nel Barese, e a Ginosa e Massafra, in provincia di Taranto. (ANSA).