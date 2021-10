Vende online 100 paia di scarpe rubate, denunciato 46enne

(ANSA) - BARI, 15 OTT - Cento paia di scarpe e pantofole, rubate in un esercizio commerciale di Monopoli, nel Barese, sono state scoperte in vendita su una piattaforma online dalla Polizia. Parte della refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario e il presunto ricettatore, un 46enne di Bitonto, è stato denunciato.

Alcune etichette adesive "personalizzate" applicate dal commerciante, hanno consentito di individuare la merce, in vendita su una piattaforma online. I poliziotti poi, che da subito hanno sospettato del 46enne, hanno eseguito una perquisizione domiciliare e in casa hanno trovato parte della refurtiva che è stata sequestrata.

L'uomo ha poi ammesso le proprie responsabilità ed è stato denunciato per ricettazione, mentre proseguono le indagini per risalire all'identità degli autori del furto. (ANSA).