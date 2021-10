Canottaggio: Barion, 6 medaglie negli italiani a Ravenna

(ANSA) - BARI, 12 OTT - Sei medaglie per il Circolo Barion di Bari ai Campionati Italiani in Tipo Regolamentare di canottaggio: un oro, un argento e quattro bronzi sono il bottino della spedizione biancorossa. Le affermazioni conquistate vanno dai promettenti giovanissimi all'inossidabile Cristoforo De Palma, il più maturo degli atleti in gara con i suoi 82 anni (primo posto nel canoino Master).

Il sodalizio festeggia anche l'argento per i 17enni Michelangelo Quaranta e Luigi Tamborrino in un doppio Juniores di altissimo livello, il bronzo nel singolo della stessa categoria per Giuseppe Bellomo, fresco di college federale a 18 anni non ancora compiuti; bronzo anche nel quattro con Ragazze grazie alla prestazione di Sofia Caliandro, Angela Del Prete, Alessandra Quaranta, Chiara Tamborrino con Simona Di Nardo al timone, tutte fra 14 e 15 anni.

Due bronzi sono stati vinti da Carlo Quaranta, direttore sportivo del circolo, presente a Ravenna nelle vesti di canottiere Master: si è piazzato terzo sia sull'otto yole, nell'equipaggio misto con Cus Bari e Varese, che nel doppio tutto griffato Barion, con il compagno di squadra Francesco Colaci. "Ci siamo fatti rispettare in tutte le fasce d'età - ha commentato il ds Quaranta -. Le gare giovanili erano ovviamente le più attese ed i nostri se la sono cavata alla grande, sfiorando addirittura il bersaglio grosso". (ANSA).