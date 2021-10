Corsa nella natura con 'Trail 5 Querce' nel bosco di Gravina

(ANSA) - BARI, 06 OTT - Dopo i gravi incendi della scorsa estate, nel bosco 'Difesa Grande' a Gravina in Puglia (Bari) si torna a correre. Domenica 10 ottobre partirà la nona edizione del 'Trail delle 5 Querce', gara podistica di 30 Km sui sentieri dell'Alta Murgia, "l'unica gara nel Sud Italia del Campionato Italiano Fidal di Trail", sottolineano gli organizzatori.

Per la gara podistica outdoor pugliese più dura dell'anno, all'insegna della natura e dell'avventura, sono attesi a Gravina oltre 400 atleti provenienti da ogni regione d'Italia, che correranno in un percorso rivisitato di 30 km. Quest'anno gli organizzatori hanno dovuto modificare profondamente il consueto percorso della gara a causa degli effetti di uno degli incendi più devastanti degli ultimi 10 anni nel bosco.

Nel weekend numerosi amanti di questa particolare gara nel cuore della natura giungeranno a Gravina da ogni parte d'Italia con gruppi numerosi provenienti anche da Abruzzo, Lombardia, Campania, Toscana, Sadegna, Lazio, Veneto e Trentino. Con loro ci saranno alcuni top runner della Nazionale, come l'atleta bresciana Barbara Bani (Free-Zone), Emanule Manzi (US Malonno), Fabio Ruga (Radici Group), Luca Cagnati (Atl. Valli Ber-gamasche Leffe).

"Sono orgoglio che finalmente un campionato italiano di trail viene disputato in Puglia. È la prima volta che tale campionato viene disputato fuori "dall'arco alpino", commenta Giacomo Leone, presidente Comitato regionale Fidal Puglia.

La partenza del "Trail delle 5 Querce" è prevista alle ore 8 di domenica 10 ottobre nell'area Fiera di Gravina, mentre alle 12 si terrà la cerimonia di premiazione (primo uomo e prima donna assoluti, primi 5 di categoria, prime 5 società più numerose). (ANSA).