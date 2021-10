Calcio: Bari-Monopoli 1-0

(ANSA) - BARI, 03 OTT - Il Bari consolida il primato nel girone C di Lega pro battendo per 1-0 il Monopoli nel derby al San Nicola, davanti a quasi diecimila spettatori. Antenucci e compagni hanno avuto la meglio degli avversari con un gol di Scavone al 34' della ripresa: la rete è arrivata con un colpo di testa (su cross di Ricci) che ha sorpreso il portiere Loria.

La sfida è stata molto equilibrata: il Bari è apparso più propositivo e detentore per tutti i 90' della supremazia territoriale, il Monopoli ha tentato di tenere in allerta Di Cesare e Terranova grazie a rapide ripartenze.

Nel primo tempo ci sono state due occasioni di rilievo, di Simeri e Hamlili, mentre nella ripresa il Bari ha attaccato con maggiore intensità. I biancoverdi, di contro, hanno costruito nitide palle gol con Piccinni e Grandolfo. Nel finale Celiento ha sfiorato il raddoppio. Mignani, infine, ha prudentemente cambiato modulo (dal 4-3-1-2 al 5-3-2), gestendo il forcing degli ospiti. Con quattro punti di vantaggio sulla Turris seconda (in condominio con Francavilla e Monopoli), il club di Luigi De Laurentiis consolida il proprio primato in classifica.

