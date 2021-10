A Bari XVI Forum informazione cattolica per custodia creato

(ANSA) - BARI, 01 OTT - I cambiamenti climatici e i mutamenti demografici sono al centro del 16esimo Forum dell'Informazione Cattolica per la Custodia del Creato che da oggi e fino a domenica 3 ottobre si tiene a Bari nell'Aula sinodale 'Monsignor Magrassi', in corso Alcide de Gasperi 274. Interverranno più di 60 giornalisti delle maggiori testate italiane. L'iniziativa, promossa dalla onlus Greenaccord, si svolerà in una tre giorni intitolata 'Nessuno si salva da solo. Dalla Laudato si' alla Fratelli tutti per un nuovo rinascimento sociale ed ecologico'.

"Un titolo impegnativo - sottolineano gli organizzatori - che prende a prestito la frase 'Nessuno si salva da solo' pronunciata da papa Francesco nell'incontro di preghiera per la pace promosso da Sant'Egidio (20 ottobre 2020)".

Per il presidente di Greenaccord, Alfonso Cauteruccio, "si tratta di un'occasione per continuare a conoscere, capire e approfondire, con il supporto delle due lettere encicliche del Pontefice, Laudato Si' e Fratelli Tutti, le metamorfosi del mondo nell'intento di aprire le strade dell'avvenire a 'un nuovo rinascimento sociale ed ecologico' che consenta agli adolescenti di oggi e alle prossime generazioni di esprimere i propri talenti in Paesi più sani e giusti".

Tra gli appuntamenti in programma oggi, dalle ore 15, il panel 'Non dovremo tornare alla normalità perché la normalità era il problema' in cui verranno evidenziate le sfide del Mezzogiorno e il ruolo proattivo dei giovani, tra Green New Deal e Recovery Plan. Sabato 2 ottobre, due distinte sessioni: la prima (dalle 9.30 alle 13.30) 'Madre Terra', dedicata alla protezione e alla valorizzazione sostenibile delle limitate risorse naturali per meglio intraprendere processi di adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano; la seconda (dalle 15 alle 19) 'Chi va piano va sano e va lontano', le infinite vie della mobilità sostenibile per un turismo più responsabile. Domenica 3 ottobre, alle 11, santa messa in Cattedrale presieduta da mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto. Come da consuetudine, nell'ambito del Forum sarà conferito il Premio giornalistico 'Sentinelle del Creato', a 4 giornalisti e a personaggi del mondo dell'arte, della cultura e dell'imprenditoria, che si sono particolarmente distinti nella difesa dell'ambiente. Il Forum sarà in diretta streaming sul canale youtube della Arcidiocesi di Bari-Bitonto e pubblicato sulla pagina Facebook di Greenaccord e sul Portale dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto. L'evento è anche un corso di formazione riconosciuto dall'Ordine dei Giornalisti come attività formativa ed è presente sulla Piattaforma Sigef (12 crediti formativi in totale). (ANSA).