Covid: in Puglia 125 nuovi casi e sei morti

(ANSA) - BARI, 28 SET - Oggi in Puglia si registrano 125 nuovi casi di Coronavirus. E' quanto emerge dall'analisi dei 13.458 test, per un tasso di positività dello 0,9%. I decessi per Covid sono stati sei in tutta la regione.

Dei 2.799 attualmente positivi 156 sono ricoverati in area non critica e 15 sono in terapia intensiva.

I 125 casi sono stati individuati 29 in provincia di Bari, 26 nella BAT, 9 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 25 nel Leccese, 18 nel Tarantino. (ANSA).