Consigliere parla di Vendola e si tocca orecchio, è polemica

(ANSA) - BARI, 28 SET - E' diventato virale sui social e sta suscitando molte polemiche un video in cui si vede un candidato consigliere comunale pugliese, Luigi Roccotelli, che citando l'ex governatore Nichi Vendola durante un comizio, si tocca l'orecchio destro.

Luigi Roccotelli, già sindaco e attuale consigliere comunale di Minervino (Barletta-Andria-Trani) è candidato con la lista civica "SiAmo Minervino", a sostegno della sindaca uscente Lalla Mancini. Il comizio si è tenuto ieri sera in vista delle elezioni di ottobre.

Lo stesso Vendola, su Facebook, scrive che "l'omofobia non è solo il cabaret degli idioti e dei bulli: può far piangere, può ferire, talvolta può persino uccidere". L'ex governatore pugliese sottolinea di non essere "turbato del gesto cavernicolo di un politicante" che "ancora oggi, nel 2021, sente il bisogno di alludere alla mia omosessualità con il gesto della mano che scrolla la polvere dell'orecchio". "Piuttosto - prosegue - sorrido per compassione. Magari mi preoccupo pensando se quel tribuno murgiano dovesse mai avere un figlio gay. Ma al contempo sorrido perché ho la forza per sorridere. Tanti però non hanno né sorrisi né difese, sono vulnerabili, e di loro dovremmo preoccuparci".

Roccotelli, su Facebook, si difende e parla di "macchina di fango" e "accuse di omofobia pretestuose". Il consigliere ha presentato denuncia, chiedendo alla Polizia di rimuovere il video, contro le "calunnie diffamatorie" nei suoi confronti per la "strumentalizzazione di un gesto involontario, inteso da alcuni come manifestazione di omofobia". "Ho conosciuto Vendola nel mio mandato da sindaco - spiega - e l'ho sempre ritenuto una persona squisita che ammiro e stimo". (ANSA).